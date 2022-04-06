Zam furyası devam ediyor! Nisan ayıyla birlikte zam gelen ürünler listelendi

Artan maliyetler gelen zamlar vatandaşı zora sokmaya devam ediyor. Yeni aya başlamamızla birlikte farklı ürünlere zamlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hafta başında mart ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre, martta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile son 20 yılın zirvesini gördü. Böylece kasım ayında yüzde 21 seviyesinde olan yıllık enflasyon sadece 4 ayda 3 katına çıkmış oldu. Uzmanlar enfasyonun daha da artacağını öngörüyor. İşte madde madde Nisan’ın ilk 6 gününde gelen zamlar...

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.

Sanayi abonelerine 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

LPG fiyatlarına 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükseldi.

İstanbul'da suya yüzde 29 oranında zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8.33 liraya çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. Daha önce İBB'nin yüzde 50 zam teklifi reddedilmişti. Buna göre taksimetrelerde açılış 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Elektronik bilet ücreti ise 7,67 liraya yükseldi. Okul servislerinin kilometre fiyatı 396 liradan 554 liraya çıktı.

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi tarafından, litre başına 4,70 lira olan çiğ sütün tavsiye satış fiyatın 5,70 liraya yükseltildi. Karar 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.



