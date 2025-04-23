Zam geldi! Akaryakıt tabelası tekrar değişti, rakam belli oldu (23 Nisan Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

17 Nisan'da benzine gelen 94 kuruşluk zam sonrası gözler motorin ve otogaza çevrilmişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Motorine 23 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 46.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL