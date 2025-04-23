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Zam geldi! Akaryakıt tabelası tekrar değişti, rakam belli oldu (23 Nisan Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.04.2025 09:51
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Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne oldu? Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelasına da etki ediyor. Benzine gelen zamlar sonrası bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine de zam geldi. Peki, 23 Nisan 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Zam geldi! Akaryakıt tabelası tekrar değişti, rakam belli oldu (23 Nisan Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

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17 Nisan'da benzine gelen 94 kuruşluk zam sonrası gözler motorin ve otogaza çevrilmişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Motorine 23 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

m1

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

m2

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 46.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.15
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.01
Gazyağı
38.37
Canlı Borsa
Brent petrolün varili 68,02 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 68,02 dolardan işlem görüyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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