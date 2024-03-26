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Zam haberi almayan emeklilere milletvekilinden 'ek iş' tavsiyesi! 1980'li yılları örnek gösterdi: "Sadece devletten beklemek yerine..."

26.03.2024 15:19
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Son olarak seyyanen zam hayalleri yıkılan emeklilere MHP'li milletvekili Ramazan Kaşlı'dan tavsiye geldi. Emeklilere 'ek iş' yapabileceklerini salık veren Kaşlı tavsiyesinde 1980'li yılları örnek gösterdi, bir de "sadece devletten beklemek yerine" vurgusu yaptı.

Zam haberi almayan emeklilere milletvekilinden 'ek iş' tavsiyesi! 1980'li yılları örnek gösterdi: "Sadece devletten beklemek yerine..."

Yaklaşık 16 milyon emekli, geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara mitinglerini işaret etmesiyle 'zam' heyecanı yaşamıştı. Erdoğan mitinglerinde "Emeklilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Tartışmaları bitiren açıklama da yine AK Parti'den geldi.

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EMEKLİYE ZAM GÜNDEMDE YOK

Seyyanen zam iddialarıyla ilgili net konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliler için hazırlanan bir seyyanen zam dosyasının masalarında olmadığını, böyle bir çalışma yürütülmediğini duyurdu.

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Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama! Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

EMEKLİYE 'EK İŞ' TAVSİYESİ

Kanal 68'de canlı yayına katılan MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, geçim sıkıntısıyla gündeme gelen emeklilere ek işte çalışmaları yönünde öneride bulundu. İşte Kaşlı'nın gündem yaratan o sözleri:

"Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız... Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş... Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını... Sadece devletten beklemek yerine."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Kaşlı Zam emekli
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