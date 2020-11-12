FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptılar

Zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Edirne'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı. Vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken fırıncı esnafı ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptıkları zammı savundu.

Zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptılar

Edirne'de geçen cuma günü kentte fırıncılar 210 gramı 1,5 liradan satılan ekmeğin gramını 200'e düşürüp 2 liraya çıkarttı. Kentte ekmeğe zam yapma yetkisi olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf Odaları Birliği'nin (EDESOB) zam kararı olmamasına rağmen ekmeğin fiyatının arttırılması tepkilere neden oldu. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi.

edirnede-firincilar-zam-karari-cikmadan-ekmegi-2-lira-yapti_9061_dhaphoto2

'ZAMMIN YASAL DAYANAĞI YOK'

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'de ekmeğe fiyat verecek 2 kurum olduğunu ifade ederek, "Ekmeğe fiyat verecek Türkiye'de 2 kurum var. Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olanlara Ticaret ve Sanayi Odası verir. Esnaf Odaları Birliklerine kayıtlı olan fırınlara da Esnaf Odaları Birliği verir. Yani yasal dayanağı yok. Neye göre yaptılar? Tüketici Koruma Kanunu'na dayandırmışlar. Bunların tarifesi yok. Yazmışlar bir etiket, koymuşlar. 200 gram ekmek 2 liraya diye tarifeleri var mı? Yok. Tarifesizdir o. Kim vermiş? İşte Fırıncılar Derneği. Peki Fırıncılar Derneği'nin zam verme gibi kanuni yetkisi mi var ki vermiş" diye konuştu.

'KAFALARINA GÖRE ZAM YAPTILAR'

Fırıncıların taleplerini haklı gördüğünü söyleyen Cingöz, "Kaldı ki ben fırıncıları taleplerinde haklı görüyorum. Kendilerine haklı olduklarını söyledim. Ama onların istediği fiyatta Türkiye realitesi uzaktan yakından örtüşmüyor. 'Ben zam vermeyelim' demedim. 'Verelim, makul bir şey verelim' dedim. Ama onlar, 'Biz batarız' dediler. Ben de onlara Türkiye'de satılan ekmek fiyatlarını il il gösterdim. 'Bu arkadaşlar batmıyor da siz nasıl batıyorsunuz?' dedim. Sizin kullandığınız emtiaların aynısını bu fırıncılar da kullanıyor. Kafalarına göre zam yaptılar. Resmi kurumlar tutanak tutuyorlar. Fırsatçılık ve stokçuluk kanuna dayandırılırsa kendilerini yaktılar diyorum. Gramı da düşürmüşler. Gramı düşürmek bana göre çok büyük bir ayıp. Türkiye'de en pahalı satılan ekmeğin kilosu 7 lira 69 kuruş. Sakarya'da. 'Biz yine 8 lira verelim' dedik. Ama kabul etmediler" diye konuştu.

edirnede-firincilar-zam-karari-cikmadan-ekmegi-2-lira-yapti_9061_dhaphoto4

'ZAM TALEBİ VAR AMA SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise fırıncılardan kendilerine zam talebi geldiğini, fakat henüz prosedürün tamamlanmadan zam yapıldığını ifade etti. Zıpkınkurt, "Cuma günü Edirne fırıncıları 200 gram ekmeği 2 liradan satmaya başladılar ki bu da kilogramı 10 liraya geliyor. Odamızdan fiyat zammı tarifesi talepleri var ancak malum aldığımız zam talep dilekçelerini yetkili kurumlarımızla görüşüyoruz, piyasa araştırması yapıyoruz, girdilerine bakıyoruz ve ondan sonra gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra da meclisimizde bunların yeni fiyat tarifelerine onay veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç daha devam ediyor. Ama onlar cuma günü itibariyle 2 liradan satmaya başladılar" dedi.

Henüz resmi zam kararı çıkmadığını da hatırlatan Zıpkınkurt, "Resmi karar çıkmadı. Sonuçta tarifenin onaylanması meclis kararına bağlı. haklı talepleri var ama fiyatın kaç lira olacağı konusunda daha kesinleşmiş bir rakam yok" ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun da ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı olmadığını ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını söyledi. Altun, 210 gramı 1,5 liraya satılan ekmeğin, 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanmasıyla ilgili yasaların verdiği imkanları kullanacaklarını söyledi.

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Emekli öğretmen Hanife Tepe, yapılan zam karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, "Ekmek fiyatı pahalı. Ben hiç zam beklemiyordum. Aldığım yerde 2 lira dediler, şaşırdım. Ben emekli öğretmenim, bir de oğlan okutuyorum. Bunu hiç beklemiyordum, bu büyük sürpriz oldu" dedi. Emekli Ömer Oğar ise fiyatın çok yüksek olduğunu belirterek, "Bir ekmek 2 lira olmuş. Bu çok pahalı. Benim şu anda aldığım maaş 570 lira. Bu parayla bu ekmek fiyatına nasıl yetişelim. Ben doğru bulmuyorum. Umarım zammı geri çekerler" diye konuştu.

KAYNAK:DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Dev yatırım bankasından önemli tahmin! Merkez Bankası ne yapacak?Dev yatırım bankasından önemli tahmin! Merkez Bankası ne yapacak?
Ödemelerin bitiş tarihi!Ödemelerin bitiş tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor
Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor
Uzman yorumladı: Altının hikayesi bitmedi... Altın fiyatları ne olacak? Aşı bulunduğu için altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Aşı ülkelere dağıtılırsa altın ne olur?
Goldman Sachs, Merkez Bankası'ndan 475 baz puan faiz artışı bekliyor
Dev yatırım bankasından önemli tahmin! Merkez Bankası ne yapacak?
Kira yardım başvurusu 2020... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı veriliyor!
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı kadro listesi!
Personel alım başvuruları başladı!
2021 yeni bekçi alımları... 2020 Bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?
Binlerce bekçi alımı yapılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.