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Zam kararından onlar etkilenmeyecek! Veliler dikkat: Sözleşmede o madde yoksa...

30.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde UKOME kararıyla İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelmiş, servis ücretleri de yüzde 19.95 oranında zamlanmıştı. Ancak servis fiyatlarına gelen zammın tüm servisler için geçerli olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Yetkililer sözleşmedeki o maddeye dikkat çekti. Buna göre bazı veliler yeni zamlı fiyatlardan etkilenmeyecek.

Zam kararından onlar etkilenmeyecek! Veliler dikkat: Sözleşmede o madde yoksa...

UKOME toplantısında İstanbul'daki servis ücretlerine yüzde 19.95 oranında zam kararı alındı. Şubat ayında geçerli olacak tarife değişikliğinin peşin ya da aylık ödeme yapan servislere nasıl yansıyacağı da tartışılıyor. Servis ücretlerindeki tarife değişikliğinden, sözleşmesinde 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' düzenlemesi olanların etkileneceği belirtiliyor. Sözleşmesinde böyle bir madde yoksa, aylık ya da peşin ödeme yapanlar yeni tarifeden etkilenmeyecek.,

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"SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMİŞSE YENİ TARİFEDEN ÖDEME YAPILACAK"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar şunları söyledi:

"Bizim artış talebimiz yüzde 50'ydi. UKOME'deki görüşmede bu artış yüzde 19.95 olarak onaylandı. Sorumlu bir meslek kuruluşu olarak itiraz etmedik ama meslektaşlarımız memnun değil. Biz, bireysel servis yapan kişilerin meslek kuruluşuyuz. Zarf usulü çalışıyoruz, parayı peşin almıyoruz. Büyük şirketlerin bazıları, sözleşme karşılığı peşin para da alabiliyorlar. Hukukçumuzdan aldığımız bilgiye göre, sözleşme içeriği değil, tarife değişiyor. Yani güncelleme yapılıyor. Taşımacı firmalar, sözleşmede UKOME'nin aldığı tarife değişikliği kararlarını yansıtacaklarını bildiriyor."

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Sinar ayrıca, tarife değişikliğinin, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olması konusunda da itiraz ettiklerini ifade etti.

"BAZI VELİLER İÇİN BAĞLAYICI DEĞİL"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, UKOME kararının, sözleşmede tarife değişikliğiyle ilgili bir madde var ise geçerli olacağını söyledi.

Ağaoğlu şunları ifade etti:

"Eğitim dönemini kapsayan bir sözleşme yoksa, aydan aya ödeme yapan veliler, UKOME kararına uymak zorunda. Sözleşmeyle peşin ödeme yapmış ve 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' diye bir madde yoksa, veliler farkı ödemek zorunda değiller."

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
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(DHA)

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