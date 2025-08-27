Zam oranı belli oldu! '25 bin TL'ye kadar çıkıyor' Şimdiden aramaya başladılar

Üniversite kayıtları bu dönem 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birçok öğrenci şimdiden yurt bakmaya başladı. Yurt fiyatları lokasyon ve hizmete göre değişiyor. Geçen yıla göre yüzde 30'la yüzde 50 arasında zam olduğu öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; maliyetler artmasıyla özel yurtlar yüzde 50'ye varan oranda zamlandı. Üniversite yerleştirme sonuçları hafta başında açıklanırken kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurularının da açılması öngörülüyor. KYK yurdunda kalmayacak öğrencilerse özel yurt arayışına girdi.

"GEÇEN SENE 15 BİN LİRA OLAN AYLIK KİRALAR BUGÜN 17 BİN BANDINDA"

TÜYİSEN Basın Sözcüsü Funda Gökgöl "Fiyat artışları bu sene minimumda tutulmaya çalışıldı. Artışlarımızı genelde yüzde 30 ila 48 bandında tutmaya çalıştık. Ama inanın bu anlamda bütün özel sektördeki yurtçu arkadaşlarım kendileri fedakarlık etmiş durumda. Geçen sene 15 bin lira olan aylık kiralar bugün 17 bin lira bandında. 20 bin lira olanlar 25 bin lira bandına kadar çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Özel yurtlar maliyetlerin bu yıl çok arttığını belirtiyor. Personel başına giderin 35 - 40 bin lira bandında olduğunu ifade ediyorlar. Elektrik, su gibi fatura ödemelerinin de arttığına dikkat çekiyorlar. Yurt fiyatları lokasyon ve hizmete göre değişiyor.

Gökgöl "Tabii bu yukarıya doğru gidiyor. Verilen hizmetle, hizmet kalitesiyile alakalı. Çünkü genelde beklentiler lisedeki gibi bir öğrencinin sadece barınması değil kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye ulaşımı dahi bir beklenti içerisinde bazı velilerimiz tarafından. Fakat bunun da bir maliyet oluşturduğunu hesaplamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özel yurtların, KYK yerleştirme sonuçlarının bu yıl 15 Eylül'e kadar açıklanmasını talep ettiği belirtildi.