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Zam sınırı gündemde: '81 il için standart! Esnaf ve vatandaş için önemli adım'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan toplu taşımaya zam sınırı düzenlemesi sinyali gelmişti. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı rakamlarda bilet fiyatlarındaki tabloyu değerlendirip "Acil bir şekilde ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa, 81 il için bir standart getirilir. Hem esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur" dedi.

Zam sınırı gündemde: '81 il için standart! Esnaf ve vatandaş için önemli adım'
Hande Dağ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplu taşımada bilet fiyatlarına zam sınırına yönelik düzenleme sinyali sonrası detaylar merak ediliyor. "Kent içi ulaşım konusunda da mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım" diyen Yılmaz, "Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme" ifadelerini kullanmıştı.

Zam sınırı gündemde: 81 il için standart! Esnaf ve vatandaş için önemli adım 1

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"ARTIŞ ORANTISIZ"

A Haber yayınında konuşan Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, nasıl bir düzenleme ve sınır getirilmesinin beklendiğiyle ilgili açıklamasında "Rakamlarla açıklamam çok daha etkili olur. İstanbul'da yaklaşık bir günde 9 milyon yolculuk yapılıyor. Toplu ulaşımla 9 milyon yolculuk. Buradan yani demek ki bu toplu ulaşımdan yararlananlar milyonlar. Burada baktığımız zaman sabah evinden çıkıyor iş yerine veya okula akşam dönüşü yapıyor. Bütçesinde çok önemli bir yer tutuyor. Ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip. Bu da ayrıca da daha dar gelirliler için, öğrenciler için, emekliler için bu rakam oranı çok yüksek. O zaman ne yapmak lazım? Hem de burada yapılan zamların enflasyon üzerinde de etkisi var. Sayın Cevdet Yılmaz ülkemizdeki değerli ekonomistlerden de biri, Cumhurbaşkanı yardımcılığının yanı sıra. Rakamlara bir bakıyorum. 2019'da 2 lira civarında olan elektronik tam bilet, 2026'da 46 liraya çıkmış. Ya 17 katlık bir artış olmuş. Bu artışa baktığımız zaman %100 filan değil, %1000'in üzerinde. Yani bu normal bir durum değil. Son 5 - 10 yıla baktım, TÜFE'ye bakıyorum... TÜFE rakamlarıyla biletlerdeki artışa; orantısız. Yani bilet ücretleri normal TÜFE'nin çok üstünde. 2020'de yıl sonu TÜFE 14.60 iken tam bilet 3.50, bilet üzerindeki yıllık artış %34. Yani 14 TÜFE artışı, bilette %34. 2021 - 2022'ye baktığımız zaman artışlar 56, 80. Yani bir orantısızlık var" dedi.

Zam sınırı gündemde: 81 il için standart! Esnaf ve vatandaş için önemli adım 2

Konunun bir diğer boyutuna da değinen Ilıcalı "Esnafın da sorunları var. Toplu ulaşımı sadece İETT yapmıyor. Yani o 9 milyon yolculuk içerisinde İETT'nin yaptığı yolculuklar yaklaşık yarısı. Burada da özel halk otobüsleri de önemli yer tutuyor. Onların da sıkıntıları var. Bunları da biliyoruz. Onların giderleri, İETT'nin vermiş olduğu ücret; esnafımıza sıkıntı çok. Dolayısıyla burada onları da düşünmemiz lazım. Ücretsiz taşınanlar var, 65 yaş üstü başka bazı gruplar" ifadelerini kullandı.

Zam sınırı gündemde: 81 il için standart! Esnaf ve vatandaş için önemli adım 3

"81 İL İÇİN STANDART GETİRİLİR"

Devamında Ilıcalı "Acil bir şekilde ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa, 81 il için bir standart getirilir. Hem esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur. Toplu ulaşım yasası olursa geçen günlerdeki o kazalar yani trafik güvenliği açısından hem kazalar hem toplu ulaşım esnafının hem müşterinin bütün haklarını en iyi şekilde ortaya koyacak bir yasa olur" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Toplu taşıma
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