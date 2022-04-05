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Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı etle ilgili çarpıcı iddia... '2 katı fiyatına satıyorlar'

05.04.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik artışın ardından yeni zamların ilerleyen günlerde geleceği vatandaşın gündemindeyken et fiyatlarına ilişkin Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yağmur "Girdilerin fiyatı arttı ancak aracılar fiyatların yükselmesinde etkililer. Koyunları satmayıp ahırlarda tutuyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı etle ilgili çarpıcı iddia... '2 katı fiyatına satıyorlar'

Gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminde düşmüyor. Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra Adana’da kemikli kuzu eti 75 liradan, kemiksiz kuzu etiyse 90 liradan satılmaya başlandı. 2 ay önce 27 liradan satılan canlı koyun fiyatlarıysa şu anda 50-55 lira arasında satılıyor.

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Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na talimat verirken, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur da fiyatları aracıların arttırdığını söyledi.

"MARKETLER 150 LİRAYA ET SATIYOR"

Murat Yağmur, “Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana’da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şu anda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor. Ancak Adana’daki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den aracıları ortadan kaldırmasını istediğini aktaran Yağmur, “Bu aracılar fiyatların yükselmesinde etkili oluyorlar. İleride Kurban Bayramı geleceğinden dolayı koyunları ahırlarında bağlıyorlar” dedi.

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“2 KATI FİYATA KOYUN SATIYORLAR”

Kentte uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Yakıt fiyatlarının normale dönmesini bekliyoruz ve aracılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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