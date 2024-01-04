Zam ve maaş maratonu bitti şimdi tüm gözler İstanbul adayında! Pazar günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 3 isim kaldı! Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon...

Ankara'dan gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında İstanbul için üç aday kaldı! Temayül yoklamalarının ardından önce büyükşehirler daha sonra da ilçelerin adaylarını belirlemesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara için son bir kez daha MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

Dün akşam basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, adayların iki takvimde açıklayacaklarını belirtirken bu Pazar gününü ve 15 Ocak tarihini işaret etti. Pazar günü İstanbul adayının da açıklanması bekleniyor. Kritik açıklama Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

İSTANBUL ADAYLIĞI İÇİN SON VİRAJ!

2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un yönetimini CHP'ye kaptıran AK Parti'de tüm hesaplar İstanbul'u geri almak üzerine yapıldı. Adaylık için süreç uzun süredir devam ediyor. Son viraja girilirken, AK Parti'nin İstanbul adayının ya Mehmet Ergün Turan ya Murat Kurum ya da Ali Yerlikaya olması bekleniyor!

YA ERGÜN TURAN YA MURAT KURUM YA ALİ YERLİKAYA!

Ergün Turan, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Fatih ilçesinde oyların %53.03'ünü kalarak belediye başkanı seçilmişti. Turan, toplamda 113 bin oy almıştı.

TRABZONLU OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Mehmet Ergün Turan'ın aslen Trabzonlu olması dikkat çekiyor. Turan, 2014 ile 2018 yılları arasında TOKİ başkanlığı da yapmıştı. İsmi geçen iki adaydan biri olan Mehmet Ergün Turan, mevcutta Fatih belediye başkanı olarak görev yapıyor.

1. BÖLGE 1. SIRA ADAYI YAPILMIŞTI

Bakanlığı dönemindeki TOKİ hamleleri ve deprem bölgesindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Kurum da İstanbul için çok güçlü bir aday! Çevre ve Şehircilik eski bakanı Murat Kurum, 4 Haziran 2023'te görevi Mehmet Özhaseki'ye devretmişti.

Murat Kurum da 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Murat Kurum ayrıca, 2009'dan 2018'e kadar Emlat Konut genel müdürlüğü görevindeydi.

Murat Kurum ayrıca Mayıs'taki genel seçimlerde AK Parti'nin 1. bölge 1. sıra milletvekili adayıydı.

ALİ YERLİKAYA VEKALETEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine geldikten sonra kamuoyunda ses getirecek operasyonlara imza atan Ali Yerlikaya, 7 Mayıs 2019 ile 27 Haziran 2019 arasında vekaleten İstanbuş Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmıştı.

Ali Yerlikaya, vali olarak da Şırnak'ta, Ağrı'da, Tekirdağ'da, Gaziantep'te ve İstanbul'da görev yapmıştı. Ali Yerlikaya'nın İstanbul adaylığı noktasında geçtiğimiz hafta AK Parti genel merkeze giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü de aktarılmıştı.





