Zam yolda! Belli oldu... Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor (16 Nisan Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? Brent petrol ile döviz kurundaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam yaşanıyor. Son olarak akaryakıtta bir zam haberi daha geldi. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı ile ilgili detaylar...

BENZİNE ZAM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre; benzin litre satış fiyatına 94 kuruş zam bekleniyor.

Söz konusu zamla beraber zamlı fiyatlarında perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine zam haberiyle beraber motorin fiyatlarındaki gelişmeler de merak ediliyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL