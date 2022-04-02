Zamlar maç biletlerini de vurdu! Fiyatlar yüzde 60'a yakın arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre mart ayında İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,25 artış kaydetti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Aylık bazda artış ise yüzde 6,29 olarak kaydedildi.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kentte mart ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 57,14 ile maç giriş bileti, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,48 ile bakla olduğu bildirildi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 38,83 ile şehirlerarası otobüs bileti, gıda harcamaları grubundan yüzde 36,45 ile kıvırcık salata, konut harcamaları grubundan yüzde 35,04 ile gazyağı, gıda harcamalarından yüzde 32,60 ile kuru soğan, yüzde 26,77 ile karnabahar ve yüzde 22,20 ile sıvı yağlar olarak belirlendi.

MARTTA BAKLA FİYATI YÜZDE 25,48 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bakla fiyatı yüzde 25,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.



