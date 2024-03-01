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Zamlar sonrası şikayet yağmıştı, bir açıklama da Bakan Yumaklı'dan geldi: Bunun adı fırsatçılıktır, göz açtırmayacağız!

01.03.2024 07:37
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Son 15 günde iki zam gelen ve Rekabet Kurumu'nun harekete geçtiği et fiyatlarıyla ilgili bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, "Bunun adı fırsatçılıktır" dedi.

Zamlar sonrası şikayet yağmıştı, bir açıklama da Bakan Yumaklı'dan geldi: Bunun adı fırsatçılıktır, göz açtırmayacağız!

Kırmızı et fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son 15 günde iki zam gelen et fiyatlarına ilişkin vatandaşlardan şikayetler yağdı. Rekabet Kurumu fiyatlarla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır." değerlendirmesini yaptı.

AA-20240229-33844926-33844922-TARIM_VE_ORMAN_BAKANI_YUMAKLI_KIRSEHIR_MALYA_TARIM_ISLETMESI_MUDURLUGUNU_ZIYARET_ETTI

Bakan Yumaklı, Kırşehir MALYA Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yumaklı, "Bizim ülkemizin tarımsal üretim açısından gıda arz güvenliğini etkileyecek herhangi bir problemi yoktur. Ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim, hep söyleyeceğim. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bizim gerekli üretimimiz mevcut. Peki bu tartışma neden çıkıyor, bu tartışmayı, Rekabet Kurulu bugün açıkladı, sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz, Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız." diye konuştu.

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"SANKİ TÜRKİYE'DE TÜKETİLEN ETİN HEPSİ YURT DIŞINDAN GELİYOR, DEĞİL"

"Şöyle bir algı var, sanki Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor, değil. Yani bizim hayvan sayılarımıza baktığımız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz. Maalesef bu biraz da 'kuşa bak' diye bakışların yönünü o tarafa çevirip, fırsatçıların bu taraftan hakikaten tüketicilerin, bu ülke halkının cebinden tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz. Bugün bu içinde bulunduğumuz işletme gibi işletmeler bizim üreticilerimizin sürülerinin ya da bizim üreticilerimizin üretim yaptıkları alanların verimli üretim kapasitesini arttırmaya devam edecek. Buna da birebir sizler de şahit oldunuz. Ben şimdiden bütün besicilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten bu üstün nitelikte hem büyükbaşta hem küçükbaşta ırkların, bizim hayvansal üretim kapasitemizi çok daha yukarılara taşıyacağını tekraren ifade etmek istiyorum."

Yumaklı, hayvancılık yol haritaları açıklandığı andan itibaren sektörden çok güzel dönüşler aldıklarını belirtti.

(AA)

Kırmızı et fiyatları cep yakıyor! 15 günde iki zam geldi Kırmızı et fiyatları cep yakıyor! 15 günde iki zam geldi
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Zam kırmızı et İbrahim Yumaklı
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