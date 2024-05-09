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Zamlara da ışık tutacak! Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları ne olacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 08:08
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Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu bugün açıklıyor. Zamlara da ışık tutacak enflasyon raporunun sunumu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yapacak. Karahan'ın mesajları piyasalar tarafından takip ediliyor.

Zamlara da ışık tutacak! Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları ne olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu bugün saat 10.30'da açıklayacak. Enflasyon raporundaki beklentiler maaş zamları hesaplarına da ışık tutuyor. Karahan'ın açıklamasının ardından enflasyonda beklentinin değişip değişmediği belli olacak.

İLK ENFLASYON RAPORUNDA BEKLENTİ YÜZDE 36

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Karahan sunumunun ardından gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

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Merkez Bankası Merkez Bankası enflasyon raporu Fatih Karahan
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