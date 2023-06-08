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ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: Çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Yeni fiyat listesi...

08.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay fiyatlarına zam geldi. Yüzde 43 oranında yapılan zam sonrası güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kg. başına 11,30 lira olarak açıklanmıştı. Peki, çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 zamlı çay fiyatları...

ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: Çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Yeni fiyat listesi...

Çay fiyatlarına zam yapıldığı konusunda basında yer alan haberler sonrası güncel fiyatlar merak edildi. Bir firmanın çay fiyatlarına yüzde 43 zam yaptığı ve yeni fiyat listelerini toptan satış yapan şirketlere gönderildiği aktarıldı. İşte 2023 zamlı çay fiyatları...

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ÇAY FİYATLARI EN KADAR OLDU, KAÇ TL?

Çay fiyatlarına zam geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre kuru çay fiyatlarında artışa gidildi. Buna göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaptı. Öte yandan yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

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ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023

Buna göre; Çaykur Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi.

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Eski listede 1 kilogramlık Çaykur Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Çaykur

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