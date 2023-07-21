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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TARİHLERİ 2023: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK maaş tarihleri

21.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş farkları ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının sonlarına doğru hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yönelik yapılan zamma ilişkin açıklamada bulundu. Bilindiği üzere memur emeklilerine yüzde 17,55, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ise yüzde 19,77 oranında zam yapıldı. Fakat refah payı eklenerek tüm memurlara zam oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2023 zamlı emekli maaşı tarihleri...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TARİHLERİ 2023: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK maaş tarihleri

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Emekli Sandığı, SSK ve BağKur emeklisinin Temmuz 2023 itibariyle maaşları yüzde 25 zamlı olarak yatırılacak. Birçok kişi internetten "2023 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur emeklileri maaş farklarını beklerken, SSK ve BağKur emeklileri hali hazırda maaşlarını 17 Temmuz itibariyle alacakları için bir zam farkı oluşmadı. Emekliler zamlı maaşlarını normal maaş günlerinde alacaklar.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında açıklandı. Bu sebeple zamlı maaş alması gereken memur emeklileri zam farklarını alamadı.

Emekli Sandığı emeklilerinin zam farklarının ödenmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan farkların 23-24 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE YOL SONU ZAMMI MÜJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yıl sonunda yeni bir zam daha yapılacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."


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