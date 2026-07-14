Zamlı maaşlar için milyonların beklediği tarih (SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi)

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla beraber memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alıyor. Şimdi milyonlar zamlı maaşların hesaba yatacağı tarihlere kilitlendi.
A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:
"SSK emeklileri... Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar.
Ne kadar artış var? Yüzde 17,76. Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek, yetişmezse ek olarak ödenecek. Yetişmezse 20 bin TL yatırılacak.
Bağ-Kur emeklileri... Onların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0'sa 28 Temmuz'da yatırılacak.
Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak.
Memurlar da 15 Temmuz itibarıyla zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar"
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