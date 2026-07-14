Zamlı maaşlar için milyonların beklediği tarih (SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur, memur emeklisi)

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla beraber memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alıyor. Şimdi milyonlar zamlı maaşların hesaba yatacağı tarihlere kilitlendi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"SSK emeklileri... Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar.

Ne kadar artış var? Yüzde 17,76. Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek, yetişmezse ek olarak ödenecek. Yetişmezse 20 bin TL yatırılacak.

Bağ-Kur emeklileri... Onların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0'sa 28 Temmuz'da yatırılacak.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar da 15 Temmuz itibarıyla zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar"