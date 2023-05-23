Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Kamu işçisi en düşük maaş 15 bin TL olmuştu: Fark ödemesi de alacaklar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda 700 binden fazla çalışanın maaşlarını ilgilendiren açıklamayı geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. Bu kapsamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesinde kamu işçisi için en düşük maaşlar belli oldu. Toplu sözleşme ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken, en düşük ücreti 15 bin TL’ye çıkarıldı. En düşük maaşların ve zam oranının açıklanmasının ardından kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar da çalışmalarına devam ediyor.

BİRİKMİŞ FARK ÖDEMESİ DE ALABİLECEKLER

TRT Haber’de yer alan habere göre, sözleşmelerin tamamlanması zamlı maaşların alınması için gerekli. Sendikaların ay sonuna kadar sözleşmeleri yetiştirmesi öngörülüyor. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi bekleniyor. Sözleşmesi bu aya yetişmeyenler birikmiş fark ödemelerini de alabilecek.

KAMU İŞÇİSİ 2023 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşme ile birlikte refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıktı. Buna göre kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam, ikinci 6 ayı yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecek.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getiriliyor. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapılacak.

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörülürken, fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidildi.



