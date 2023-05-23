FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Kamu işçisi en düşük maaş 15 bin TL olmuştu: Fark ödemesi de alacaklar…

Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Kamu işçisi en düşük maaş 15 bin TL olmuştu: Fark ödemesi de alacaklar…

23.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme ile birlikte refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıktı. Yüz binler yeni zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ederken detaylar netleşti. Bu kapsamda kamu işçisinin zamlı maaşları ve birikmiş fark ödemelerinin gelecek ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Kamu işçisi en düşük maaş 15 bin TL olmuştu: Fark ödemesi de alacaklar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda 700 binden fazla çalışanın maaşlarını ilgilendiren açıklamayı geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. Bu kapsamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesinde kamu işçisi için en düşük maaşlar belli oldu. Toplu sözleşme ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken, en düşük ücreti 15 bin TL’ye çıkarıldı. En düşük maaşların ve zam oranının açıklanmasının ardından kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar da çalışmalarına devam ediyor.

BİRİKMİŞ FARK ÖDEMESİ DE ALABİLECEKLER

TRT Haber’de yer alan habere göre, sözleşmelerin tamamlanması zamlı maaşların alınması için gerekli. Sendikaların ay sonuna kadar sözleşmeleri yetiştirmesi öngörülüyor. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi bekleniyor. Sözleşmesi bu aya yetişmeyenler birikmiş fark ödemelerini de alabilecek.

1 (128)

KAMU İŞÇİSİ 2023 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşme ile birlikte refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıktı. Buna göre kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam, ikinci 6 ayı yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecek.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getiriliyor. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapılacak.

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörülürken, fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldiAltın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Taşeron işçiye müjde! Sona gelindiTaşeron işçiye müjde! Sona gelindi
Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme kamu işçisi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Asgari ücret zammı için iki bakandan peş peşe açıklamalar

Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacak

Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatılacak

Akaryakıt fiyatlarına zamlı tarife!

Akaryakıt fiyatlarına zamlı tarife!

Altın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi

Altın fiyatları düşerken İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.