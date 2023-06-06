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Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Bir sigara grubu daha fiyat artışına gitti! İşte 2023 en uzu ve en pahalı sigara fiyatı...

06.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika zam haberleri gelmeye devam ediyor. Dün bir sigara grubuna gelen zam sonrası, başka bir sigara grubuna da bugün 5 TL'lik zam geldi. Son gelen zamlarla birlikte en düşük sigara fiyatı ortalama 36 lira 50 kuruş olurken, tiryakiler "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? 6 Haziran 2023 en düşük ve en pahalı sigara fiyatları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Bir sigara grubu daha fiyat artışına gitti! İşte 2023 en uzu ve en pahalı sigara fiyatı...

Sigara fiyatlarına zam haberleri peş peşe geliyor. Dün bir sigara grubuna yapılan 5 TL'lik zam sonrası bir diğer gruba da bugün benzer oranda zam geldi. Gelen zam haberleri sonrası güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlanırken, tiryakiler "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? 6 Haziran 2023 en düşük ve en pahalı sigara fiyatları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte son gelen sigara zammıyla ilgili detaylar...

SİGARAYA YENİ ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam geldiğine yönelik paylaşımlar sosyal medyada da geniş yankı uyardı. Vatandaşlar 'Sigaraya zam mı geldi?' sorusuna yanıt ararken, iki sigara grubunda fiyatlar dün ve bugün alınan kararla ortalama 5 TL arttı.

zamlı sigara fiyatı

2023 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATI

Son gelen zam kararları sonrası haber kaynaklarına göre en düşük sigara fiyatı 36 lira 50 kuruş olurken, en yüksek sigara fiyatı da 65 TL'ye yükseldi.

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