Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar! Yüzlerini bile sakladılar, 45 bin lira ama 100 bin lira istiyorlar

8 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Öğrenciler okul yoluna çıkmadan okul servislerine de zam yapılmaya başlandı. UKOME kararı açıklanmadan yapılan zamlar ise velilerin sitem etmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl 65 bin lira civarında olan okul servisi ücretleri bu sene 93 bin liraya kadar yükseltildi.

Ezgi Sivritepe

Öğrencilerin okul hazırlığı başlamadan okul servisi ücretlerine zam yapılmaya başlandı. 8 Eylül tarihinde okullar açılıyor. Okul servislerinin mesaisi ise başlıyor. Daha okulların açılmasına 1 ay varken ve UKOME toplantısı gerçekleştirilmeden servis ücretlerine zam yapılmaya başlandı. Veliler ise yapılan zamma tepki göstermeye başladı.

TEHDİT EDİYORLAR

Fiyattan memnun olmayan ve şikayetçi olan veliler ise servis firmaların tehditleri ile karşı karşıya kalıyor. ATV'nin haberinde yüzünü göstermek istemeyenler bir veli, "Sizin şikayetiniz varsa servisten, çocuğu bu sefer de servise almıyorlar. 'Eğer bu şikayeti geri çekmezseniz kaydı silmek zorunda kalacağız' dediler" şeklinde konuştu.

İstanbul'da toplu ulaşıma 15 Ocak tarihinde zam gelmişti. Yapılan zam doğrultusunda okul servisi ücretleri 45 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak firmalar şu anda velilerden 93 bin lira ile 100 bin lira arasında ücret talep ediyor.
100 BİN TL TALEP EDİYORLAR

UKOME 1,5 kilometreye 34 bin lira ücret belirlerken bir servis firması bu mesafe için 100 bin lira ücret talep ediyor. Veliler bu ücretlerden oldukça rahatsızken UKOME'nin zamlı tarifesini de firmalar ücretlere yansıtıyor.
ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Servis ücretini şimdiden ödediniz ve UKOME zam oranını açıkladıktan sonra fazla ücret ödediğinizi fark ettiniz. İşte o zaman da aradaki farkı alabilirsiniz. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Veliler servis hizmeti aldığı işletmeye yazılı bildirimde bulunarak tarifenin üzerinde bedel ödemek istemediğini belirtmeli ve bir kopyasını da kendilerinde saklamalıdır. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurarak alabilirler"

Zam okul servisi okullar okul servis ücreti okul servis ücreti ne kadar
