Zarar değil, Türkiye'nin gıda geleceğine yapılan yatırım

Tarım Kredi KOOP Market Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şirketin son yıllarda ortaya koyduğu hızlı büyüme performansı, yatırım stratejisi ve finansal sonuçlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, KOOP Market’in gelişiminin yalnızca sayısal büyüklüklerle değil, kurduğu sistemin niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, şirketin klasik bir perakende zinciri olmanın ötesinde Türkiye’nin gıda arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yapı inşa ettiği ifade edildi. Yönetim Kurulu, KOOP Market’in üretimden lojistiğe ve perakendeye uzanan entegre yapısıyla, hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciye uygun fiyat sunan sürdürülebilir bir model ortaya koyduğunun altını çizdi.

5 YILDA TÜRKİYE ÇAPINDA GÜÇLÜ YAYILIM

2020 yılında faaliyete başlayan KOOP Market, kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaklaşık 4.500 satış noktasına ve 11 bin çalışan sayısına ulaşarak perakende sektöründe dikkat çekici bir ölçeğe erişti. 2025 yılı itibarıyla 66,4 milyar TL ciroya ulaşan şirketin, Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden biri olduğu ifade edildi.

11 MİLYAR TL'LİK YATIRIMLA KURULAN ALTYAPI

Açıklamada, KOOP Market’in son 5 yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği belirtilerek; mağaza ağı, lojistik altyapı, bölgesel depolar, tedarik zinciri ve üretim entegrasyonu alanlarında yapılan yatırımlar sayesinde güçlü bir operasyonel yapı oluşturulduğu vurgulandı. Bu yatırımların, şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

ZARAR DEĞİL, YATIRIM DÖNEMİNDE OLMANIN DOĞAL SONUCU

2025 yılı finansal sonuçları kapsamında oluşan 4,7 milyar TL net zararın, kamuoyunda yanlış yorumlandığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı: “Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur.” Yönetim Kurulu, bu zararın plansızlıktan değil; büyümenin finansman maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. KOOP Market’in yatırım sürecinin önemli ölçüde olgunlaşma aşamasına geldiği belirtilerek, şirketin artık ölçek ekonomisinin avantajlarını toplamaya başladığı ifade edildi. Bu kapsamda; 2026 yılında 100 milyar TL ciro hedefi ve yaklaşık 50 milyar TL piyasa değeri potansiyeli öne çıkarken, yalnızca 2,5 milyar TL öz sermaye ile 5 yıl gibi kısa bir sürede 4.500 satış noktasına ulaşılması önemli bir büyüme başarısı olarak değerlendirilirken, bu ölçekteki yatırımların sınırlı kuruluş sermayesi nedeniyle büyük ölçüde dış finansman ve borçlanma yoluyla karşılandığına dikkat çekildi. Piyasa koşullarında belirli vadeler ve maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bu finansman yapısının, yatırım döneminde finansman giderlerini artırdığı ve buna bağlı olarak geçici zarar oluşumunun kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ayrıca, büyüme stratejisinde daha fazla tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırma hedefinin kısa vadeli kârlılığın önünde konumlandırılmasının, bu yatırımları elzem hale getirdiği vurgulandı. Yönetim Kurulu açıklamasında:” Bu ölçekte ve hızda büyüyen bir yapının yatırım döneminde finansman yükü nedeniyle geçici zarar yazması kaçınılmazdır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca 2026 yılının ilk ayları itibarıyla şirketin operasyonel kârlılığa ulaştığı ve finansal yapının güçlenmeye başladığı belirtildi.

BU BİR MARKET DEĞİL, ENTEGRE GIDA EKOSİSTEMİ

KOOP Market’in klasik bir perakende zinciri olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin güçlü üretici ağı sayesinde: 2025 yılında yaklaşık 1 milyon ton ürün ve 20 milyar TL tutarında doğrudan çiftçi alımı gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu modelin, üreticiden doğrudan tedarik ile aracı maliyetlerini düşürdüğü ve tüketiciye daha uygun fiyat sunduğu vurgulandı. KOOP Market’in ticari yaklaşımının farklı olduğuna dikkat çekilen açıklamada: “Amacımız maksimum kâr değil; çiftçiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan ve gıda piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlayan bir model oluşturmaktır.” ifadeleri kullanıldı.

SEKTÖR GERÇEKLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

2025 yılında yoğun rekabetten dolayı ve mali zorluklar nedeniyle sektörde birçok firmanın zarar açıkladığına dikkat çekilerek, KOOP Market’e yönelik tek taraflı değerlendirmelerin sektör dinamiklerini yansıtmadığı ifade edildi. Yönetim Kurulu açıklaması: “KOOP Market, kısa vadeli finansal tablolarla değil; Türkiye’nin gıda güvenliği, üretici refahı ve tüketici fiyat dengesi açısından değerlendirilmelidir. Bugün yapılan yatırımlar, yarının güçlü ve sürdürülebilir gıda sistemini inşa etmektedir.” mesajıyla tamamlandı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

