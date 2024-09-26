Zararın böylesi! Sayıştay raporunda Ankara Etlik Hastanesi gerçeği ortaya çıktı: Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı denetim raporunda, Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşanan eksikliklere dikkat çekildi. Raporda, hastanede yer alan 50 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) servisinde, iki yıldır güvenlik hizmeti sağlanmadığı için sağlık hizmeti verilemediği ifade edildi. Ancak, bu duruma rağmen hastaneyi işleten şirkete yapılan ödemelerde kesinti yapılmadığı vurgulanarak, ödemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda eleştiri geldi.

3’LÜ PROTOKOL KAPSAMINDAKİ ALANLAR DIŞINDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKTI

Habertürk’ün aktardığı haberde sözleşmeye göre, hastanenin tamamında güvenlik hizmeti vermekle yükümlü olan şirketin, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında yapılan üçlü protokol kapsamındaki alanlar dışında güvenlik sağlamakla sorumlu olduğu kaydedildi. Üçlü protokolün, hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişiminde bu üç bakanlık arasında iş birliğini düzenlediği ve bu alanların dış güvenliğinin jandarma, iç güvenliğinin ise ceza infaz kurumu personeli tarafından sağlandığı ifade edildi.

SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETTİ

Raporda, YGAP servisinde üçlü protokol kapsamında hizmet verilmediği, dolayısıyla bu alanın güvenliğinden sorumlu şirketin bu hizmeti sağlamaması nedeniyle sözleşme yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın, şirketi önce yazılı olarak uyarması, ardından sözleşmedeki yaptırım maddelerini uygulaması gerektiği ifade edildi. Şirketin, YGAP servisindeki güvenlik hizmetini yerine getirmediği için bu alandaki ödemelere hak kazanmaması gerektiği de raporda yer aldı.