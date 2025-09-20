Zenginlik formülü nedir? İslam Memiş canlı yayında 1 milyon TL örneğiyle anlattı: "Bunu yapan asla kaybetmez"

Finansal Analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında “Zenginlik formülü” verdi. tv100'de Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan Finansal Analist Memiş, yaıtrımlara ilişkin herkesin ilgisini çekebilecek açıklamalarda bulundu.

1 MİLYON TL'Sİ OLAN PARASINI NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

1 milyon TL’si olan bir vatandaşın, bu parayı nasıl değerlendireceğini dair soruya yanıt veren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"BUNU YAPARSAM HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEM"

‘‘Bir vatandaşımız eğer elindeki birikimini ‘1 milyon liram var’ diyor; eğer bu 1 milyon liramı en az beş enstrümana bölersem ben burada zarar eden bir yatırımcı asla olamam. Hiçbir zaman kaybetmem. Ne yapmam lazım? 200 bin TL ile borsaya girebilirim. 200 bin TL ile altın veya gümüş alabilirim. 200 bin TL döviz veya farklı bir yatırım aracına yönelebilirim. 200 bin TL’sini TL’de bekletebilirim. O kişinin kendi tercihiyle alakalı bir şey. Peki ne oldu? Ben bu yatırımlarını sepet yaptım, çeşitliliğe böldüm.

"ALTIN YÜZDE 60'TAN FAZLA KAZANDIRDI AMA..."

Şimdi diyoruz ki; altını getirisi yüzde 60’dan fazla 2025’in yarısında yatırımcısına kazandırdı. Tam tersi olsaydı yüzde 60 götürüsü olsaydı gram altının; olsun, sepetimde TL var. Ne var sepetimde dolar var. Ons alırdım, kazanırdım.

Peki benim sepetimde borsa var. Borsa 11 bin 300’e gitti. Sepetimde var mı benim borsa hissem. Şirketleri satarım, karıma bakarım. Düşerken de yükselirken de, yatırımcı kazanıyor.

''TEK BİR ENSTRÜMANA YATIRIM YAPAN HER ZAMAN ZARAR EDER''

Peki kim kaybediyor? Benim elimde 1 milyonum var. Altın çok kazandırıyormuş. Gideyim altın alayım, gideyim gümüş alayım. Tek bir enstrümana yatırım yapan her zaman zarar eder’’