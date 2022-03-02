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Zeytin tarlaları ilgili karar gündem yarattı! Tepkiler peş peşe geldi…

02.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinliklerle madencilik alanlarının denk gelmesi durumunda belli şartlarla bu alanlarla madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, çok sayıda CHP’li milletvekili, iş ve bilim insanı duruma tepki göstererek kararın geri çekilmesini istedi.

Zeytin tarlaları ilgili karar gündem yarattı! Tepkiler peş peşe geldi…

Zeytinliklerde madencilik faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe alındı. 30187 sayılı Resmî Gazete’de dün yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115. maddesine yapılan eklemeyle söz konusu alanlarda belli şartlar altında madencilik yapılabileceği belirtildi. Kararın ardından sosyal medyada Zeytinime dokunma etiketi ile binlerce paylaşım yapılarak kararın geri çekilmesi istendi.

ZEYTİNLİKLER MADENCİLİĞE AÇILABİLECEK

Karar ile elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı izin verebilecek.

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KAMU YARARI DİKKATE ALINACAK

Yönetmeliğe göre zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunlu olacak.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar sonrası sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterdi. Zeytinime dokunma etiketi ile Twitter’da düşüncelerini belirten vatandaşlar, çok sayıda CHP’li milletvekili, iş ve bilim insanı tepki göstererek kararın geri çekilmesini istedi.


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