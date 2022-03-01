FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik yürürlüğe girdi

Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik yürürlüğe girdi

01.03.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinliklerle madencilik alanlarının denk gelmesi durumunda belli şartlarla bu alanlarla madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik yürürlüğe girdi

Zeytinliklerde madencilik faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe alındı. 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115. maddesine yapılan eklemeyle söz konusu alanlarda belli şartlar altında madencilik yapılabileceği belirtildi.

Buna göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı izin verebilecek.

iStock-504311984

KAMU YARARI DİKKATE ALINACAK

Yönetmeliğe göre zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunlu olacak.

iStock-1183562161

Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur.

Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin bugün ne kadar?Bitcoin bugün ne kadar?
EPDK'dan elektrik faturası hamlesi! EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!
Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TLHalkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek!

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek!

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Gram altınla ilgili flaş tahmin!

Gram altınla ilgili flaş tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.