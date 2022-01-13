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Zigana Tüneli'nde ışık göründü ve tarih verildi! Avrupa'nın en uzunu olacak

13.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde ışık göründü. Tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni’ne katıldı. Karaismailoğlu, “500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek “Artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı süren Yeni Zigana Tüneli’nin Trabzon tarafında bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımı ile Zigana Tüneli Işık Görme Töreni, tünel içinde Zigana Dağı'nın 953 metre altında düzenlendi.

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Törene Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini söyledi.

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“2025 YILINDAN İTİBAREN ELDE EDİLECEK GELİR YAPACAĞIMIZ ÖDEMELERİN ÜZERİNDE OLACAKTIR”

2003 yılından bugüne Ulaşım ve Lojistik Master planı doğrultusunda planlı bir şekilde Türkiye’nin jeostratejik önemini gözeterek yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu “Üç kıtanın kesişim noktasındaki ülkemiz, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Millî Hasıla’ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasındayız. Son 20 yıl boyunca, tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak bütün yatırımları gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolar etkisi oldu. İstihdama etkileri de yıllık ortalama 705 bin kişidir. 19 yılda tamamlanan 1 trilyon 145 milyarlık projelerimizin yüzde 20’sini Kamu Özel İşbirliği (KOİ) modeli çerçevesinde hayata geçirdik. KÖİ projeleri ile 38 ayrı proje de yapım sırasında devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolarlık yatırımla, havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısını tamamlandık.

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Bugün Türkiye, son 19 yıldaki çalışkanlığı sayesinde, Avrupa’da en iyi performans sağlayan 3. ülke konumunda; KÖİ yatırım hacmi sıralamasında ise dünyada 13. sırada yer alıyor. Havayolu, karayolu ve denizcilik alanlarında KÖİ Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında ‘başa baş noktaya’ gelineceği görülüyor. Bu da 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirlerin, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak” diye konuştu.

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“ZİGANA TÜNELİ TÜM ORTADOĞU VE AVRASYA ÜLKELERİNİN KARADENİZ’E ULAŞMASI AÇISINDAN HAYATİ DEĞERDE”

Zigana Tüneli’nin tıpkı Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi Uluslararası ulaşım koridorlarının önemli bir parçası ve dünya çapında bir eser olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu “Milletimiz için gurur kaynağıdır. Zigana Tüneli’ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli’ni sadece Trabzon ve Gümüşhane’yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Biz burada, bu çalışmamızla, Doğu Karadeniz’in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon’u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlıyoruz. Bu projemiz; Karadeniz’de olduğu kadar Doğu Anadolu’da da ticaretin, ihracatın ve istihdamın gelişmesi için kritik öneme sahip. Başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ve Avrasya ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati değerde. Türkiye’nin Doğu-Batı yönlü ticaret hareketliliğinin yanı sıra, Kuzey-Güney yönlü ticaret hareketliliğine de imkân kılarak, ihracatçılarımızın daha düşük maliyetlerde ürünlerini deniz ile dünyaya ulaştırmasına fırsat sunacaktır. Bu ve bunun gibi kilit öneme sahip projelerimiz, ülkemizi 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracata ulaştıracak ve ticari dengeleri Türkiye lehine değiştirecek” şeklinde konuştu.

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“ZİGANA TÜNELİ KUZEY-GÜNEY AKSLARI KAPSAMINDA HAYATA GEÇEN PROJELERİN EN ÖNEMLİLERİNDEN”

Kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel projelendirdiklerini kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel tüneli gibi nicesini hizmete sunduk. Bu tünellerimizle; ticari faaliyetlerin gelişmesine, dolayısıyla bölgenin zenginleşmesine katkı sağlarken, güvenli sürüş imkânını da artırdık. İşte şu an bizleri bir araya getiren Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Tarihi İpek Yolu hattındaki bu güzergâh, hayli yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyor. Zigana Tüneli projesi, Trabzon-Aşkale Yolu’nun 44. km’sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km’de yer alan Köstere-Gümüşhane Yoluna köprülü kavşak ile bağlanıyor. Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km’yi aşıyor. 2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Hizmete açılmasıyla, Zigana’nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m’ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 19 milyon tl, akaryakıttan 40 milyon tl olmak üzere yıllık toplam 59 milyon tl tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Zigana Tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak. Trafiğin; Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak. Uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük ve değerli katkılar bu projemizle gerçekleşecek.”

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“ZİGANA TÜNELİ YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ”

Bakan Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve millî kaynaklar kullanıldığını söyledi.

“Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından rekor bir sürede inşa edildi” diyen Bakan Karaismailoğlu “Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılan, dikey şaft yapıları, Zigana Tüneli’nde teşkil edildi. Ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli; Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Ve artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve karayollarındaki çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, iş makinesinin üzerine çıkarak dağın iki yamacını yaptığı delme işlemi ile birleştirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu
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