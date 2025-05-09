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Zincir markete denetim yapıldı! Kırmızı et skandalına başsavcılıktan müdahale, 2 kişi gözaltına alındı...

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüpheli et görüntülerinin ardından bir zincir markette denetim yapılırken, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda mevzuatına aykırı görüntüler üzerine İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde faaliyet gösteren bir market zincirinin Çerkezköy şubesinde şok denetim yapıldı.

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ANALİZ YAPILACAK

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki zincir markette yapılan denetimde et ürünlerinden örnekler alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılacak.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddiaya göre tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik atılan ürkütücü mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, diğeri de savcılıktan serbest bırakıldı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kırmızı et market
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