Zincir marketlerde "kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesinde dikkat çeken bir ürün yer aldı. Bakanlık denetimlerinde, zincir marketlerde kampanyalı olarak satılan dana döner ürününde at ve eşek eti tespit edildi. Gelişme gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Cansu Çamcı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği resmi denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, bazı zincir marketlerde de satışı yapılan bir ürüne ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı.

KAMPANYALI OLARAK SATIŞ YAPMIŞLAR

Açıklanan bulgulara göre, "Bu hafta sonuna özel ekstra indirim" ifadeleriyle zincir markette kampanyaya sokulan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı et tespit edildi. Ürünün etiketinde "dana döner" ibaresi yer almasına rağmen, yapılan analizler sonucunda mevzuata aykırı içerik bulunduğu belirtildi.

1 MİLYON TAKİPÇİLİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Söz konusu ürünün satıldığı zincir marketin, sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçiye sahip olduğu ve kampanyayı şu ifadelerle duyurduğu görüldü: "Bu hafta sonuna özel ekstra indirimler! 18-19 Mayıs tarihlerinde Anket Pişmiş Dana Döner 250 G 105,90 ₺."

BAKANLIKTAN NET MESAJ: DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyuyla paylaştığı liste sonrası yaptığı değerlendirmede, gıda güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Söz konusu ürün ve ilgili firmalar hakkında yasal sürecin başlatıldığı, işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
