Zincir marketlerle mücadelede yeni adım! Bakan Kacır duyurdu: 'Vatandaşlar karşılaştırma yapabilecek'

Pandemi sonrasındaki yıl olan 2021’de zincir marketlerde yer alan ürünlerdeki hızlı fiyat güncellemeleri, oldukça dikkat çekti. Zira Türkiye’nin tekrar yüksek enflasyonla tanışma yılıydı.

28 Ekim 2021’de Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) kartelleşme suçundan yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. O tarihlerde aynı zamanda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin açılışlarına hız verildi ve 2021 yılının Ekim ayında 500. Mağaza açıldı. 2022 yılının Mart ayında ise Tarım Kredi Kooperatif Market, 1000. Şubesini açtığını duyurdu. Bugün ise internet sitesine göre Türkiye genelinde 2353 Tarım Kredi Kooperatif Market bulunuyor. 2023 hedefi ise 3000 idi. Hedeflenen sayının çok gerisinde kaldığı görülüyor.

VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILACAK!

2024 sonrası ise Türkiye, enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele etme kararı aldı. Artık en büyük gündem gıda ve içecek fiyatları değildi. Özel eğitim ücretlerindeki artışlar, lokanta ve oteller, konut, ev eşyası gibi bir çok ürün ve alanda sürekli olan artışlar gündemi uzun süre meşgul etti ve etmeye de devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son olarak vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını bildirdi. Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verilerinin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK yer alıyor. TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamaları ile paylaşılarak anlık yayınlanıyor. Ayrıca Market Fiyatı mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

Site yakından incelendiğinde ürün karşılaştırmalarının yapılabildiği ve tüketicinin konumuna en yakın nerede en ucuz bulunabildiği gösteriliyor. Aslında bu defa zincir marketlerle mücadele yerine, en uygun olanı öne çıkartmak tercih edilmişe benziyor. Zira 2021 yılından beri bu yapılanlar, ciddi para cezaları, zincir marketlere rakip zincir market çıkartma gibi uygulamaların pek faydalı olduğu, tüketici nezdinde karşılık bulduğu söylenemez. Bir de bu şekilde denenecek.