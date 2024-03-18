FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zincir markette ‘etiket’ tartışması: Önce maket bıçağı ile ürünü kestiler, sonra, ‘bunu bi yerde görürsem’ diyerek tehdit ettiler! O görüntüler anbean kaydedildi

Zincir markette ‘etiket’ tartışması: Önce maket bıçağı ile ürünü kestiler, sonra, ‘bunu bi yerde görürsem’ diyerek tehdit ettiler! O görüntüler anbean kaydedildi

18.03.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etikette ayrı kasada ayrı fiyat kasada tartışmaya yol açtı. Markette tansiyon bir anda yükseldi. Esenyurt’ta zincir markette alışveriş yapan vatandaş ürünlerden birinin kasadaki fiyatını görünce şaşkına döndü. Etikette yazandan daha fazlaydı. İtiraz etti, kayda girdi. Ürünün ambalajını kesen market çalışanı kadın daha sonra saldırıya geçti. Tartışmaya diğer müşteriler de dahil oldu. Tartışma dakikalarca devam etti.

Zincir markette ‘etiket’ tartışması: Önce maket bıçağı ile ürünü kestiler, sonra, ‘bunu bi yerde görürsem’ diyerek tehdit ettiler! O görüntüler anbean kaydedildi

Esenyurt'ta, bir zincir marketten satın almak istediği ürünün etiket fiyatından fazla ücret tuttuğunu gören müşteri duruma itiraz etti. Bunun üzerine market çalışanları ile aralarında tartışma çıkarken, o anlar müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren müşteri, aldığı ürünü kasaya götürerek ödeme yapmak istedi. İstenen ücretin etiketten fazla olduğunu gören adam duruma itiraz etti. Bunun üzerine market personeli ile müşteri arasında tartışma çıktı.

MAKET BIÇAĞI İLE ÜRÜNÜ KESTİ

Etiket fiyatını ödemek isteyen müşteriyle arasındaki tartışma giderek büyürken personelin müşteriye saldırdığu öne sürüldü. Personel ürünün ambalajını maket bıçağı ile kesti. Tartışmaya diğer müşteriler ve çalışanlar da dahil olurken, ürünün satışı kasada iptal edildi.

ÇALIŞANDAN MÜŞTERİYE TEHDİT

Yaşanan tartışma anları ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. O görüntülerde çalışanlardan birinin ‘eğer ki ben bunu bir yerde görürsem’ diyerek müşteriyi tehdit ettiği anlar da kayıt altına alındı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Şampiyon motorin, onu benzin takip ediyor! Şampiyon motorin, onu benzin takip ediyor!
İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumuİslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu
Anahtar Kelimeler:
Zincir market
En Çok Okunan Haberler
İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

Zincir markette etiket-kasa tartışması

Zincir markette etiket-kasa tartışması

Şampiyon motorin, onu benzin takip ediyor!

Şampiyon motorin, onu benzin takip ediyor!

Ehliyet o kişiler için artık hayal oldu

Ehliyet o kişiler için artık hayal oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.