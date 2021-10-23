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Ziraat Bankası 75 TL para verecek! Bunu yapan, 1 Kasım’dan itibaren alıyor…

23.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası’nın son kampanyası paylaşıldı. 6 ve 24 yaş aralığında çocuğu olan her aileyi ilgilendiriyor. İnternetten vatandaşlara duyuruda bulunan Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası 1 Kasım’dan itibaren başlayacak.

Ziraat Bankası 75 TL para verecek! Bunu yapan, 1 Kasım’dan itibaren alıyor…

Tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm Bankkart kullanıcılarına ücretsiz para verilecek. Çeşitli ürün gruplarından alışveriş yapmak yeterli. O sektörde tek seferde 250 TL ve üzeri harma yapanlar 15 TL, toplamda da 75 TL kazanacak.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

Ziraat Bankası’nın kampanyasından yararlanacaklar, kampanya zamanı içerisinde Bankkart ile Bankkart üye işyerlerinden kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya 15 Türk lriası Bankkart Lira, toplamda 75 Türk lirası Bankkart Lira kazanabilecekler.

Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart Lira tutarı kazanabilecek.

Harcamalarda Bankkart’ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.

Kampanyaya sadece asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılan asıl kartlara bağlı sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, fatura ödeme, nakit çekim, karta para transfer ve para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bankkart Business ve Bankkart Başak, Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına alınmayacaktır.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi halindeyüklenen Bankkart Lira’lar geri alınacaktır. Bankkart Kumbara’da yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar kredi kartına veya hesaba borç olarak yansıtılacaktır.

Kazanılan Bankkart Lira’lar 01 Kasım 2021 tarihinde yüklenecektir.

Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.

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