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Ziraat Bankası düşük faizli kredi için düğmeye bastı! Gençler ve kadınlar yararlanabilecek

13.04.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisi 'Tarım Ekosisteminin Finansmanı' kapsamında sunduğu yeni kredileri tanıttı. Çakar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz desteği sağlanacak 6 yeni ürünle üreticinin destekleneceğini bildirdi. Ayrıca kadın ve gençlere özel 10 yıl vadeli ucuz kredi verileceğini duyurdu.

Ziraat Bankası düşük faizli kredi için düğmeye bastı! Gençler ve kadınlar yararlanabilecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım bankacılığı alanındaki yeni kredi ürünlerine ve Tarım Ekosistemine yönelik sağlayacakları katkılara dair açıklamalarda bulundu.

Alpaslan Çakar “Ziraat Bankası’nın kuruluşundan bugüne kadar tarımın çehresinin her yönüyle değiştiğini, ihtiyaçların arttığını, yeni gereksinimlerin ortaya çıktığını ama Ziraat Bankası’nda ülke tarımının verimliliğine, karlılığına, üretimin sürdürülebilirliğine ve geleceğine gereken finansal desteğin verilmesi misyonu hiç değişmedi” dedi.

Alpaslan Çakar konuşmasında, “Covid 19 pandemisi, tarımın ülkelerin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu, gıdaya yeterli erişimi olmayan ülkelerin nelerle karşı karşıya kalabileceğini hepimize çok net olarak gösterdi. Şu açık ki, güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere tarım, ülkeler için en az savunma sanayisi kadar önemli bir sektördür” dedi.

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KREDİ KULLANIMI 120 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Alpaslan Çakar “Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakacak lüksümüz yoktur. Daha çok çalışmak, üretmek ve ülke tarımını ileriye taşımak zorundayız. Mekanizasyona ve teknolojiye erişimi, hammadde üreten yapıdan katma değerli ürünlere geçişi hızlandırarak, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik için işletmelerimizi ölçek ekonomisine uygun boyuta taşımalı, birlikte iş yapma kültürünü yaygınlaştırmalıyız. Biz tarım sektörünün üretim potansiyelini biliyor, finansmanın ana bankası olarak ülke tarımının geleceğine inanıyoruz. Bu inanç ve güven doğrultusunda tarımsal üreticilerimize kullandırdığımız kredileri 120 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 732 binin üzerine çıkardık. Tarım sektörü, kurumsal nakit kredi portföyümüzde yüzde 20 ile en yüksek paya sahiptir. Diğer bir deyişle tarım, Ziraat Bankası’nda her zaman birinci sıradadır ” dedi.

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TARIM KREDİLERİNİN YÜZDE 32’SİNDE SIFIR FAİZ

Faiz destekli tarım kredilerine ayrı bir başlık açılması gerektiğini belirten Alpaslan Çakar, “Kullandırdığımız tarım kredilerinin yaklaşık 100 milyar TL’lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği verdiği kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin 32 milyar TL’lik kısmında faizin tamamı üretici adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yani üreticinin faiz gideri sıfırdır. Yaklaşık 23 milyar TL’lik kısmında üreticiye yansıyan faiz oranı yıllık yüzde 0,1-5 arasında; 43 milyar TL’lik kısmında ise yıllık yüzde 5-10 arasındadır” dedi.

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TAKİBE DÜŞEN KREDİLERE ÖNLEM

Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinde takip (NPL) oranının yüzde 0,82’ye gerilediğini belirten Alpaslan Çakar, Kredi borçları bir şekilde takip hesaplarına intikal etmiş olan üreticilerimize sunduğumuz faizsiz olarak defaten ödeme ve faizsiz olarak taksitlendirme çözümlerinin üreticiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü, bu uygulamalarla takipteki tarım kredilerinin hem tutar hem de oran olarak azaldığını, amaçlarının tarım kredilerini takibe düşmeden yönetmek olduğunu ifade etti.

YENİ STRATEJİ ‘TARIM EKOSİSTEMİNİN FİNANSMANI’

Tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejilerinin “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” olarak açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Çiftçilerin, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenlerin, üretici örgütlerinin, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen, satışına aracılık eden tüccarların, sanayicilerin, esnafın, ürünleri nihai tüketicilere ulaştıran toptan ve perakende satıcıların, enerji üretenlerin, veri, yazılım, teknoloji geliştiren ve sunan şirketlerin ve strateji yapıcılarının, tarım ekosistemini oluşturduğunu; bu ekosistemdeki tüm oyuncuların karşılıklı olarak ve birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içinde olduklarını; Ziraat Bankası’nın tüm tarafları kapsayan ve finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir stratejiyle tarım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve bu ekosistemin finansmanının ana bankası olmayı sürdüreceğini belirtti.

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Yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade eden Çakar, “Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz.
Bizim temel hedefimiz tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik finansal enstrümanlarla üreticilerimizi desteklemektir. Bugün uygulamaya koyacağımız gerek yeni kredi ürünleri, gerekse yenilenen tarım ürünlerimizle yeni stratejimizi uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de yeniliklerimizle üreticilerimize daha iyi hizmet vermeye ve onları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda hazırladığımız yeni tarım stratejimizin ve yeni kredi ürünlerimizin tarım sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

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