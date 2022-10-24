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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesi! Başvuru tarihine dikkat

24.10.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonu kampanyaları hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının da promosyon yarışına katıldığı haberi daha önce gündemde yer almıştı. Yeni kampanyasını duyuran banka, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesi! Başvuru tarihine dikkat

Emekliler heyecanla bankalar tarafından yapılan promosyon kampanyalarını takip ediyorlar. Ziraat Bankası yeni promosyon kampanyasının detaylarını duyurdu. Başvurular 18 Ekim tarihinde başladı ve 1 Kasım'da sona erecek. Emekli promosyon başvuruları şubelerdeni internet şubelerinden, ATM’lerden, SMS ile veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
,SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

ÖDEMELER KASIM AYINDA HESAPTA

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başladı. Promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz (0850 220 00 00)
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.

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