Ziraat Bankası'ndan borç kapatma kredisi hamlesi: 60 ay vade ve düşük faiz oranları ile rahat bir nefes

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için devlet destekli borç kapatma kredileri yeniden gündemde. Ziraat Bankası, 2025 yılı itibarıyla başlattığı kampanya ile borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile dikkat çeken bu kredi, vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası'ndan borç kapatma kredisi hamlesi: 60 ay vade ve düşük faiz oranları ile rahat bir nefes
Cansu Akalp

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan Vatandaşlara Özel Finansman İmkanları

2025 yılı, ekonomik dalgalanmaların yoğun yaşandığı bir dönem olurken, vatandaşların finansal anlamda rahat bir nefes alabilmesi için devlet destekli borç kapatma kredileri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğünde başlatılan kampanyalar, borçlarını tek bir elde toplamak isteyenlere umut ışığı oluyor. Özellikle Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlı kredi seçenekleri, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Ziraat Bankası'nın borç kapatma kredisi, farklı bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarını tek bir bankada birleştirerek, daha düzenli bir ödeme planı oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede vatandaşlar, yüksek faiz yükünden kurtulurken, taksitlerini daha kolay takip edebiliyor. Kredi, Cumhurbaşkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilirken, Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak %2,99 faiz oranı sunuyor. Ayrıca, 500.000 TL'ye kadar kredi limiti ve 60 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. İhtiyaç duyan müşteriler için 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da bulunuyor.

Bu kredi türü, özellikle birden fazla kredi kartı borcu veya farklı bankalardan kullandığı kredileri olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Borçların tek bir çatı altında toplanması, hem faiz yükünü azaltıyor hem de ödeme takibini kolaylaştırıyor. Böylece, vatandaşlar finansal planlamalarını daha rahat yapabilirken, gecikme faizi gibi ek maliyetlerden de kurtuluyor.

Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılık uygulaması üzerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sürecinde, vatandaşların kimlik bilgileri, gelir belgeleri ve mevcut borçlarına ilişkin detaylı bilgileri sunmaları gerekiyor. Banka, başvuru değerlendirme sürecinde, vatandaşın kredi notunu ve gelir durumunu dikkate alarak, kredi limitini ve faiz oranını belirliyor.

Ziraat Bankası'nın borç kapatma kredisi, 2025 yılında ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranları, uzun vade seçenekleri ve ödemesiz dönem imkanı ile bu kredi, borç yükünü hafifletmek ve finansal istikrarı sağlamak isteyenler için ideal bir çözüm olabilir. Vatandaşların, bu fırsatı değerlendirerek, borçlarını yapılandırması ve daha rahat bir finansal geleceğe adım atması mümkün.

