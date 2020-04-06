Ziraat Bankası'ndan 'çalışma saatleri değişmedi' açıklaması

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşantıya etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Bu zor zamanlarda üzerilerine düşen önemli görevler olduğunu belirten Kırbaş, "Bu görevleri hakkıyla yerine getirebilmek ve ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını öneriyoruz, ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: