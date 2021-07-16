Ziraat Bankası'nın uygulaması çöktü mü? İki gündür çalışmıyor

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor. Uygulamaya girmek isteyen banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

İKİ GÜN ÖNCE BAŞLADI

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.

Benzer bir durum geçtiğimiz hafta Akbank'ta yaşanmış ve kullanıcılar iki gün boyunca bilgilerine erişememişti.



