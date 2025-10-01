FİNANS

Ziraat Katılım halka arz yolunda ilk adımı attı: Borsa İstanbul'a giriş hazırlığı

Ziraat Katılım, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurusunu yaparak Borsa İstanbul'a kote olma yolunda önemli bir adım attı. Bu hamle, bankanın özkaynak yapısını güçlendirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

Cansu Akalp

Türkiye'nin İlk Kamu Katılım Bankası, Büyüme Hedefleri Doğrultusunda SPK'ya Başvurusunu Yaptı.

Türkiye'nin önde gelen katılım finans kuruluşlarından Ziraat Katılım, halka arz hazırlıklarına resmen başladı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru ile Borsa İstanbul'da işlem görme yolunda ilk adımı attı. Bu stratejik karar, Ziraat Katılım'ın büyüme vizyonu ve finansal performansını daha da güçlendirme amacını taşıyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, halka arz sürecinin bankanın gelecekteki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Özdemir, yaptığı açıklamada, halka arzın bankanın özkaynak yapısını güçlendireceğini ve böylece daha sürdürülebilir bir büyüme modeline geçmelerine olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, bu adımın Ziraat Katılım'ın finans sektöründeki rekabet gücünü artıracağına ve yatırımcı tabanını genişleteceğine dikkat çekti.

Banka, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişiklikleri için de SPK'ya başvuruda bulundu. Bu başvurular, halka arz sürecinin yasal ve idari gerekliliklerini yerine getirme amacını taşıyor. SPK'nın inceleme ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından, Ziraat Katılım'ın halka arz takvimi ve detayları kamuoyu ile paylaşılacak.

Ziraat Katılım, Türkiye genelinde 219 şubesiyle hizmet vermektedir. Ayrıca, Sudan ve Somali'de de şube açan ilk Türk bankası olma özelliğini taşıyor. Bu uluslararası varlığı, bankanın sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel pazarlarda da büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Halka arz ile birlikte, Ziraat Katılım'ın uluslararası arenadaki etkinliğinin daha da artması bekleniyor.

Ziraat Katılım'ın halka arz kararı, Türkiye'deki katılım finans sektörünün büyüme potansiyelini ve yatırımcı ilgisini bir kez daha ortaya koyuyor. SPK onay sürecinin tamamlanması ve halka arzın gerçekleşmesiyle birlikte, Ziraat Katılım'ın Borsa İstanbul'da yeni bir başarı hikayesi yazması bekleniyor. Bu süreç, hem banka hem de yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, Türk finans sektörünün gelişimine de katkıda bulunacak.

