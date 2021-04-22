FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

22.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ev kredileri ile faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bankalar mart ayında kredi faiz oranlarını güncelledi. Krediye ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. ..

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32’den başlamaktadır.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi! Banka banka faiz oranları 2021

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51’dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

EV KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Fındığın fiyatı 21,5 liraya gerilediFındığın fiyatı 21,5 liraya geriledi
Bitcoin karını 5'e katlayabilir!Bitcoin karını 5'e katlayabilir!
Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Binance'e hisse tokeni soruşturması!

Binance'e hisse tokeni soruşturması!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Seyyar börek satıcısıydı, 183 şube açtı!

Seyyar börek satıcısıydı, 183 şube açtı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

İkinci el araba alacaklar dikkat!

İkinci el araba alacaklar dikkat!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.