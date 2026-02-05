Zorunlu bahşiş ve kuver usulca menülere eklendi! Michelin yıldızıyla parlayan Fatih Tutak'ın tadım menüsü fiyatı gündem oldu

2 Michelin yıldızı aldıktan sonra tadım menüsü fiyatlandırmasıyla dikkatleri üzerine çeken TURK isimli restoranın işletmecisi Fatih Tutak, devletin zorunlu bahşiş ve kuver uygulamasını kaldırmasından sonra tadım menüsüne 1.500 TL zam yaptı. Sosyal medyada gündem olan zam sonrası TURK isimli restoranda tadım menüsünün fiyatı 16.500 TL oldu.

FATİH TUTAK'IN TADIM MENÜSÜ 16.500 TL

İşletmenin internet sitesine girdiğinizde rezervasyon ekranını görüyorsunuz. Burada tadım menüsünün yeni fiyatının 16.500 TL olduğu görülüyor.

"Rezervasyonun güvence altına alınması ve her bir menüde yalnızca taze hazırlanmış ürünlerin kullanılması amacıyla, kişi başı 7.500 TL tutarında depozitonun rezervasyondan itibaren 24 saat içinde ödenmesi gerekiyor.

*TURK Fatih Tutak’ın 14 aşamalı tadım menüsü deneyimi, kişi başı 16.500 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Belirtilen tüm fiyatlara KDV dâhil.

Yetkililer, rezervasyonların ancak rezervasyon formunun doldurulması ve onay e-postasının alınmasının ardından kesinleştiğini belirtiyor. Konukların deneyimini sorunsuz şekilde sürdürebilmek adına, tek bir masa için minimum 2, maksimum 5 kişilik rezervasyon kabul ediliyor."

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

"Restoran önlerindeki güncellen menülerden gördüğümüz kadarıyla çoğunluk o %10'u usulca tüm fiyatlara yansıtmış. Misal Aralık ayında 85 lira olan kuverin içinde su ekmek ve tulum peyniri olan bir işletme tulumu 350 suyu da 100 lira yapmış. Tüketici hep mağdur maalesef"

"Kendini abartan bir meslek olayı bu. İnsanlar bir gitmesin ayağını bir kessin kuzu kuzu gelin abi moduna geçerler. Tüm hizmet birimlerinde budur. Yani insanlar açlık çekerken ülkede bu tip politika yapanların olması da garip. Müşterileri elit grup olduğu için etkilenmez."