Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı, milyonları ilgilendiriyor: Çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları...

Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere 5 bin metrekare ve üzeri büyük parklar, yer altı elektrik ve haberleşme altyapısı, yangın muslukları ve helikopter iniş yeriyle donatılarak toplanma alanlarına dönüştürülebilecek. Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyük parklar nitelikli afet toplanma alanlarına dönüştürülebilecek! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle özellikle çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları konusunda değişiklik yapıldı.

ZEMİN ALTINDA KANALİZASYON, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATIYLA HABERLEŞME ALTYAPISI SAĞLANABİLECEK

Bu kapsamda parkların afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olmasının önü açıldı. 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatıyla haberleşme altyapısı sağlanabilecek.

İtfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu konulması sağlanacak. Ayrıca, helikopter iniş alanı yapımı gibi adımların usul ve esasları da belirlendi.

Yönetmelikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabilecek.

Öte yandan konutla birlikte ticaretin yapılabildiği parsellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250'den fazla projelendirme yapılması durumunda müstakil binada aile sağlığı merkezleri yapımı zorunlu kılındı.

ZORUNLU OLACAK

Düzenleme kapsamında belirli bir büyüklüğün üzerindeki parsellerde çocuk gündüz bakımevi yapılmasının önü de açıldı.

Bu kapsamda yapı inşaat alanı 15 bin metrekareden büyük ve bağımsız bölüm sayısı 150'den fazla olan projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri inşa edilmesi zorunlu olacak.

İMAR PLANI OLMAYAN BÖLGELERDEKİ YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK

Yapılan değişiklikle imar planı iptalleri nedeniyle yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan parsellerdeki mevcut iskanlı yapılarda tadilat yapılmasına ilişkin düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu sayede imar planı olmayan bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşacak.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA! "PARKLARIMIZI, OYUN ALANI NİTELİĞİNİN YANINDA YENİ ÖZELLİKLERLE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Parklarımızı, oyun alanı niteliğinin yanında yeni özelliklerle güçlendiriyoruz. 5 bin metrekare ve üstü alana sahip parkların afet ve acil durumlarda toplanma alanına dönüşmesini sağlayacak altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüzle düzenlediğimiz çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanlarında yenilik sağlayacak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

