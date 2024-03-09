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Zorunlu trafik sigortası fiyatları Mayıs’ta sil baştan! ‘Ciddi bir artış olabilir’ diyerek uyardılar: Hem indirimi kaçıracaklar hem de yüzde 200 fazla ödeyecekler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.03.2024 11:09
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Zorunlu trafik sigortası için adımlar peş peşe atıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortası primlerinde Mayıs ayına kadar her ay yüzde 5 artış kararı alınmıştı. Ancak Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik geliyor. Konuya ilişkin detayları anlatan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, “Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi. İyi sürücü indirim kapacak, kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek…

Zorunlu trafik sigortası fiyatları Mayıs’ta sil baştan! ‘Ciddi bir artış olabilir’ diyerek uyardılar: Hem indirimi kaçıracaklar hem de yüzde 200 fazla ödeyecekler

Trafik sigortaları araç devir işlemi yapılması ve sigorta iptal edilmesine rağmen ücreti aracın önceki sahibinden tahsil edilerek devirden sonra 15 gün boyunca geçerli kabul ediliyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Araç satışı sonrasında sigorta süresi ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Geçtiğimiz ay ise zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" devreye alındı.

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TRAFİK SİGORTA PRİMLERİNDE HER AY YÜZDE 5 ARTIŞ

Araç sahipleri için adımlar bir bir atılırken zorunlı trafik sigortasında Mayıs ayı uyarısı geldi. Milliyet’in aktardığı bilgiye göre Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artacak şekilde düzenlenmiştiğini anımsatarak uyarıda bulundu.

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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA ZAM GÖZÜKTÜ

“Mart ayında da Şubat ayına göre yüzde 5 artış devam etti. Nisan’da da Mart ayına göre trafik sigortası primleri yüzde 5 artacak. Ancak Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak” diyen Turusan Bağcı, “Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini Mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” ifadelerini kullandı.

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KÖTÜ SÜRÜCÜYE YÜZDE 200’E KADAR ARTIŞ

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında önemli farklar olduğunun altını çizen Bağcı, “İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürprimi trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım” diye açıklamada bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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