FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zorunlu trafik sigortasında Togg ve Tesla ayarı: Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 50’ye kadar…

Zorunlu trafik sigortasında Togg ve Tesla ayarı: Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 50’ye kadar…

04.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçlar için Resmi Gazete’de bugün yeni bir karara yer verildi. Trafik sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektrikli araçlara prim indirimi imkanı getirildi. Hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişirken, hasarsızlık indiriminin yüzde 50'ye kadar yapılabileceği belirtildi. Öte yandan geçen yıl zorunlu trafik sigortasıyla ilgili ödemeler ise yıllık yüzde 94.7 arttı.

Zorunlu trafik sigortasında Togg ve Tesla ayarı: Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 50’ye kadar…

Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya girmesi ve Tesla’nın da dün Türkiye’de satışının başlamasının ardından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında önemli bir karara imza atıldı. Yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek.

iStock-525263581

HASAR ÖDEMELERİNDE YÜZDE 95’E YAKIN ARTIŞ

Öte yandan Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, zorunlu trafik sigortasında hasar ödemesi yıllıkta yüzde 94.7 artarak 28.5 milyar lira, üç aylıkta 89 artışla 9.4 milyar lira oldu. Yıllık bazda 2021’de 2.7 milyar lira olan teknik zarar 2022’de 11.7 milyar liraya yükseldi. Üç aylıkta ise 1.8 milyar liralık teknik zarar 3.8 milyar liraya çıktı.

iStock-451333971

KASKODA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 91.1

Kaskoda ise hasar ödemesi yıllık yüzde 91.1 artışla 18.1 milyar lira, Ekim-Aralık 2022’de yüzde 66 artışla 5.5 milyar lira oldu. Teknik kâr ise yıllıkta yüzde 434 artışla 7.1 milyar lira, üç aylıkta yüzde 842 artışla 3.9 milyar lira hesaplandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzine zam, LPG’ye indirim!Benzine zam, LPG’ye indirim!
700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!
Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldiTürkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi
Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

En Çok Okunan Haberler

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Yatırımlık konut tahtını otomobile kaptırdı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: 'Talepler ciddi şekilde artıyor'

Yatırımlık konut tahtını otomobile kaptırdı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: 'Talepler ciddi şekilde artıyor'

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

Memur maaşlarına seyyanen zam talebi!

Memur maaşlarına seyyanen zam talebi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.