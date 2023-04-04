Zorunlu trafik sigortasında Togg ve Tesla ayarı: Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 50’ye kadar…

Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya girmesi ve Tesla’nın da dün Türkiye’de satışının başlamasının ardından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında önemli bir karara imza atıldı. Yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek.

HASAR ÖDEMELERİNDE YÜZDE 95’E YAKIN ARTIŞ

Öte yandan Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, zorunlu trafik sigortasında hasar ödemesi yıllıkta yüzde 94.7 artarak 28.5 milyar lira, üç aylıkta 89 artışla 9.4 milyar lira oldu. Yıllık bazda 2021’de 2.7 milyar lira olan teknik zarar 2022’de 11.7 milyar liraya yükseldi. Üç aylıkta ise 1.8 milyar liralık teknik zarar 3.8 milyar liraya çıktı.

KASKODA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 91.1

Kaskoda ise hasar ödemesi yıllık yüzde 91.1 artışla 18.1 milyar lira, Ekim-Aralık 2022’de yüzde 66 artışla 5.5 milyar lira oldu. Teknik kâr ise yıllıkta yüzde 434 artışla 7.1 milyar lira, üç aylıkta yüzde 842 artışla 3.9 milyar lira hesaplandı.



