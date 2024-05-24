FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. 4 ayda kapanan şirket sayısında artış! TOBB verileri açıkladı

4 ayda kapanan şirket sayısında artış! TOBB verileri açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayında 1849 şirketin kapandığını, 6 bin 405 yeni şirketin açıldığını açıkladı. 2024'ün ilk 4 ayında, kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

4 ayda kapanan şirket sayısında artış! TOBB verileri açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de kapanan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artışla 1849 oldu. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı. Nisanda açılan şirket sayısı ise yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405 oldu. Martta 8 bin 783 şirket açılmıştı.

NİSANDA KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Nisanda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken; kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi. Nisanda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azalış gösterdi. Bir önceki aya göre kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azalış gösterdi. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 53,2 azaldı. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 60 artış olurken; gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,9 azalış gerçekleşti.

4 AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI

2024'ün ilk 4 ayında, kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 27,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı. 2024 yılında toplam 36 bin 878 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 31 bin 896 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,7'sini, 4 bin 99 anonim şirket ise yüzde 22,3'ünü oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 16,8 oranında azaldı.

485 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Nisan 2024'te 485 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 66'sı anonim, 419'u limited şirket oldu. 2024 yılında kurulan şirketlerin 329'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 116'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım!İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım!
Bakan Bolat'tan günlük ihracat kredi limiti açıklamasıBakan Bolat'tan günlük ihracat kredi limiti açıklaması
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Anahtar Kelimeler:
TOBB şirket şirket haberleri
En Çok Okunan Haberler
Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Araç almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Araç almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.