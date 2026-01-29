Aralık ayı işsizlik oranları açıklandı: Son 25 yılın en düşük seviyesi!

Aralık ayı işsizlik oranları belli oldu. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.



328 BİN KİŞİ AZALDI

İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,0, kadınlarda ise %18,2 olarak tahmin edildi.



HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.



ATIL İŞ GÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bakan Işıkhan TÜİK'in açıkladığı verinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, son 25 yılın en düşük işsizlik oranları olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında öne çıkanlar ifadeler ise şu şekilde:

"İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi.

Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak %14,1’e geriledi. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla ‘Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı’nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız.

İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise %49,1 seviyesini korudu. İşgücü, 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53,2 olarak gerçekleşti.

İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz"