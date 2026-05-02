Bahar gelmesiyle birlikte günlük 5-6 bin lira tasarruf yapıyorlar

Erzincan’da baharın gelmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkardı. Kış boyunca artan yem maliyetlerinden etkilenen üreticiler, hayvanların merada otlamasıyla günlük 5 ila 6 bin lira tasarruf ettiklerini belirtti.

Bölgede havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden doğal otlaklarla buluşturdu. Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Erzincan’da, özellikle yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltirken, meraya çıkış ekonomik anlamda rahatlama sağladı.

YEM GİDERLERİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Şavak aşireti mensubu yetiştiriciler de güneşli havaları fırsat bilerek hayvanlarını otlaklara çıkardı. Doğal meraların kullanılmaya başlanmasıyla yem giderlerinde önemli düşüş yaşandığı ifade edildi.

"GÜNLÜK 6 BİN LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Yetiştiricilerden Celal Gül, kış boyunca yüksek yem fiyatları nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek, "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi meraya çıkardık. Hayvanların dışarıda otladığı her gün bizim için büyük kazanç. Yem vermediğimiz günlerde 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek!105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek!
Kritik tarihe dikkat: İlave izin verilecek! 10 gün müddet verildiKritik tarihe dikkat: İlave izin verilecek! 10 gün müddet verildi

En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

