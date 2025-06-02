Bakan Bolat dış ticaret verilerini açıkladı! Bakan Şimşek değerlendirdi...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu.

Mayıs'ta ithalat yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar oldu. Mayıs'ta dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 6,5 milyar dolar oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Ocak - Mayıs döneminde ihracat yıllık yüzde 3,5 artarak 110,9 milyar dolar oldu. Bakan Bolat Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Mayıs'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,4 puan artarak yüzde 79,3'e yükseldi. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,3 puan azalarak yüzde 87,0 oldu. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,2 puan artarak yüzde 93,1 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret verileri ile ilgil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu sözleri sarf etti:

"Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracat yıllık yüzde 2,7 arttı. İthalat artışı yüzde 2,1 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen aya göre yatay seyretti.

Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir"