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Bakanlık açıkladı: İhracat için olumlu bir beklenti yok!

07.10.2024 11:48
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Ticaret Bakanlığı, "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yılın son çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe oranla 5,6 puan azalışla 98,9 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 2,8 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bakanlık açıkladı: İhracat için olumlu bir beklenti yok!

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Bakanlığın, yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan azalarak 98,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 2,8 puan artarak 110,4'e yükseldi.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 104,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 98,9'a geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 15,1 puan azalış gösterdi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ise artış yönünde etkiledi.

ihracat

İTHALAT BEKLENTİSİ ARTTI

Bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış yönünde, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
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