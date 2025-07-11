Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu

Ticaret Bakanlığı 2025'in ilk yarısında ihracatta öne çıkan illeri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 ilimizde 1 milyarı doları aşan ihracat performansı sergilenirken; 24 ilimizde ise ihracat miktarı yükseldi.

Bakanlık paylaşımında 2025 yılında ihracat faaliyetinde bulunan illeri şu şekilde sıraladı:



1) İstanbu: 3 milyar 762 milyon dolar

2) Kocaeli: 2 milyar 942 milyon dolar

3) İzmir: 1 milyar 950 milyon dolar

4) Bursa: 1 milyar 541 milyon dolar

5) Tekirdağ: 981 milyon dolar

Yapılan paylaşımda geçen yılın aynı ayına göre faaliyetleri illeri sıralandı. Buna göre, ihracatta en fazla artış şu illerde yaşandı:



1) Kocaeli: 687 milyon dolar

2) İzmir: 221 milyon dolar

3) Bursa: 209 milyon dolar

4) Çorum: 97 milyon dolar

5) Hatay: 89 milyon dolar