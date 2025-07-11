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Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 2025'in ilk yarısında ihracatta öne çıkan illerin performansını çıkardı. Bakanlığın paylaşımına göre, 45 ilimizde ihracat artarken 20 ilimizde ise 1 milyar liranın üzerinde ihracat yapıldı. İşte ihracatta öne çıkan iller...

Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu
Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı 2025'in ilk yarısında ihracatta öne çıkan illeri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 ilimizde 1 milyarı doları aşan ihracat performansı sergilenirken; 24 ilimizde ise ihracat miktarı yükseldi.

Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu 1

Bakanlık paylaşımında 2025 yılında ihracat faaliyetinde bulunan illeri şu şekilde sıraladı:

1) İstanbu: 3 milyar 762 milyon dolar
2) Kocaeli: 2 milyar 942 milyon dolar
3) İzmir: 1 milyar 950 milyon dolar
4) Bursa: 1 milyar 541 milyon dolar
5) Tekirdağ: 981 milyon dolar

Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu 2

Yapılan paylaşımda geçen yılın aynı ayına göre faaliyetleri illeri sıralandı. Buna göre, ihracatta en fazla artış şu illerde yaşandı:

1) Kocaeli: 687 milyon dolar
2) İzmir: 221 milyon dolar
3) Bursa: 209 milyon dolar
4) Çorum: 97 milyon dolar
5) Hatay: 89 milyon dolar

Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu 3

Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
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