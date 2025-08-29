FİNANS

Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Bankacılık sektörünün temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 479 milyar 205 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Temmuz 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 8 trilyon 47 milyar 838 milyon lira artarak 40 trilyon 705 milyar 72 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler temmuz ayı itibarıyla 20 trilyon 58 milyar 633 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 489 milyar 973 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,18 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 24,3 artarak 23 trilyon 490 milyar 26 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 19,4 artışla 3 trilyon 460 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

Temmuz sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 479 milyar 205 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 olarak kayıtlara geçti.
