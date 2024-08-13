Cari denge 9 ay sonra fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi. Cari denge, son olarak Eylül 2023'te 2,44 milyar dolar fazla verirken, 9 ay sonra fazla verildi. Yıllıklandırılmış cari açık 24,8 milyar dolar olurken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,5 milyar dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,1 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, alt kalemi seyahatten kaynaklanan net gelirler de 4,8 milyar dolar oldu.

Net hata noksan 775 milyon dolar oldu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır