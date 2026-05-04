ENAG Nisan enflasyonunu duyurdu!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Nisan enflasyonunu kamuoyuna duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği enflasyon oranı için ilk açıklamayı ENAG yaptı.

TÜİK ise Nisan enflasyonunu saat 10.00’da açıklayacak. Milyonlarca memur ve emekliyi, kira zam artış oranını etkileyen enflasyonun açıklamasına artık çok kısa bir süre kaldı.

ENAG’ın açıkladığı enflasyon ise belli oldu. Buna göre Nisan enflasyonu yüzde 5,07 oranında artış gösterdi.

Son 12 aylık artış oranı yüzde 55,38 olarak gerçekleşti.